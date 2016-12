Conte: lunedì parte l'avventura europea

Il Commissario tecnico della Nazionale di calcio, Antonio Conte, ha definito il programma di avvicinamento agli Europei. Si parte lunedì prossimo con la lista dei convocati. Mercoledì 18 maggio il primo raduno a Coverciano. Si comincia con uno stage di quattro giorni (18/21 maggio), al quale non prenderanno parte i calciatori impegnati nelle finali delle Coppe Nazionali (coinvolti Milan, Juventus, Paris Saint Germain, Manchester United e Anderlecht).



I nomi dei convocati saranno ufficializzati lunedì 16 maggio in serata, previste in tutto 6 sessioni di allenamento fino alla mattina di sabato 21 maggio. Dopo 48 ore, lunedì 23 maggio, arriverà l`annuncio dei convocati che prenderanno parte al raduno Europeo: appuntamento a Coverciano per il giorno seguente per un totale di due periodi di circa una settimana ciascuno di lavoro (12 giorni in totale) comprese le amichevoli che concluderanno contro Scozia (29 maggio a Malta) e Finlandia (6 giugno a Verona). La partenza per Montpellier dall'aeroporto di Milano Malpensa l`8 giugno in tarda serata.