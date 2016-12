Conte: "L'Italia deve tornare tra le grandi"

20:18 - "La Nazionale non è un club, mi aspetta un impegno difficile, per la scarsa disponibilità nelle scelte. L'Italia ha una storia e una tradizione, valori importanti che non dobbiamo dimenticare. A livello calcistico siamo sempre stati una nazione importante e adesso tutti ci dobbiamo adoperare per sbloccare un meccanismo che si è inceppato". Antonio Conte, intervistato da Sky, ha fatto così un primo bilancio della sua esperienza in azzurro.

"C'erano problemi, non penso si potessero risolvere in due mesi - ha aggiunto Conte -. Ci dobbiamo ricordare che arriviamo da un fallimento al Mondiale. Siamo partiti bene, con questa Nazionale, abbassando l'età media e proponendo nomi nuovi. Abbiamo centrato quattro vittorie, ma dobbiamo capire che questa squadra va aiutata e costruita nel tempo. L'obiettivo primario è la qualificazione. Poi, in un mese, agli Europei ti giochi tutto. Ho trovato un gruppo, soprattutto da chi veniva dall'eliminazione, abbastanza arrabbiato, ma anche voglioso di rimettersi in gioco. Penso che la maglia azzurra, l'inno, non abbiano parole per essere motivati"."I numeri e i dati dicono che c'è penuria di calciatori - ha poi fatto notare Conte, parlando della crisi del calcio italiano, intasato dagli stranieri -: su 23 convocati, una decina non sono titolari. Se il calciatore, attraverso la Nazionale, vuole guadagnarsi la maglia da titolare nel proprio club, allora qualcosa non va".

"Pensiamo di avere creato una piccola fiammella di entusiasmo attorno alla Nazionale. Non sarà facile, ma dobbiamo sempre migliorare, a partire dalla sfida del 16 contro la Croazia. Non per forza il risultato deve essere positivo, un allenatore deve andare al di là di queste cose e valutare la crescita".

"Le aspettative nei miei confronti sono sempre molto alte - ha spiegato - lo erano anche nella Juventus. Ieri entrare nella top eight era un fallimento, oggi un obiettivo. Da me si aspettano sempre la vittoria. Vincere l'Europeo? Per i miracoli ci stiamo attrezzando. Intanto, prendiamoci la qualificazione. Vogliamo rendere gli italiani orgogliosi di questa maglia".

"Pirlo? Mi ha dato la sua disponibilità - ha concluso - in campo e come uomo-spogliatoio, in grado di condividere la sua idea di calcio. E' uno dei giocatori più forti del mondo. E' difficile trovare un nuovo Buffon, forse Perin può fare qualcosa di buono. Gigi è un grande calciatore e un grande uomo. Da parte di De Rossi ho trovato grandissima voglia e grandissimo attaccamento alla Nazionale. La cosa che mi auguro è di fare un mix di esperienza e di gioventù, per una squadra competitiva agli Europei. Quando arrivai alla Juve, mi sarebbe piaciuto avere De Rossi, però lui ha sempre visto la Roma come unica squadra italiana".