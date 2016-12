Conte, ironia su Pogba: "Io venduto per 8 palloni"

Antonio Conte sorride nel pensare alla valutazione da record di Pogba . Così nell'intervista al Sun: "Quando ero piccolo giocavo per il club di mio padre Cosimino, la Juventina Lecce , lui era il proprietario, l'allenatore, il magazziniere, faceva tutto. A 13 anni, il Lecce mi ha comprato, insieme a uno dei miei compagni di squadra. Siamo stati pagati con otto palloni, tre perfino sgonfi. Ma erano costosi e hanno aggiunto anche 200mila lire".

Per poi aggiungere: "Devo ringraziare soprattutto mio padre perché era molto duro, soprattutto con me. Spesso mi urlava contro, mentre con gli altri bambini no. Gli chiedevo perché, ma oggi ho capito".