Conte in tribuna a Marassi: domani sera i convocati per Italia-Croazia

19:13 - E' il fine settimana che prelude a Italia-Croazia, domenica 16 novembre alle 20,45 a San Siro, match decisivo per il predominio nel girone di qualificazione europeo. Le convocazioni del ct Conte sono previste domenica sera. E per avere più chiaro il quadro della situazione, Conte si presenta a Marassi per Sampdoria-Milan, osservati speciali i rossoneri destinati alla maglia azzurra. E l'amico Pippo Inzaghi.

Prima, in una lunga intervista al Corriere della Sera, Antonio Conte, ha parlato della sua esperienza alla guida della Nazionale: "Il talento da solo non basta. Ecco perché nella mia Italia la parola d'ordine è: noi. Chi pensa con l'io può restare a casa. In questi tre mesi non ho avuto una settimana libera. Giriamo per ritiri, guardiamo allenamenti e partite, parliamo con gli allenatori. Però mi manca il contatto quotidiano con i giocatori".



"Intendo la Nazionale come un club - ha continuato Conte - e per riuscirci devo fare in una settimana ciò che alla Juve facevo in un mese. Mi piace quando i tifosi bianconeri mi fermano per strada e mi ringraziano per quello che ho fatto. Ma succede anche a Siena e a Bari, dove ho vinto. E mi piace che intorno alla Nazionale ci sia nuovamente entusiasmo. Spero che sia contagioso e che serva a riempire San Siro contro la Croazia perché sarà dura". Conte torna anche sul momento in cui ha accettato di guidare l'Italia: "Non era nei miei pensieri. Ero in vacanza in Croazia con le infradito e alla prima telefonata con Tavecchio ho risposto di no. Il presidente, però, è stato bravo a convincermi. Così sono dovuto andare in un negozio e in tutta fretta mi sono fatto fare il vestito per la presentazione".