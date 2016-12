Conte, hai visto che Insigne?

Il 2016 del Napoli è iniziato nel segno di Lorenzo Insigne : questo può essere l'anno della definitiva consacrazione per lo scugnizzo ! In testa l'attaccante ha due grandi obiettivi: conquistare lo scudetto e poi vestire un altro azzurro, quello più intenso della Nazionale, all'Europeo. Traguardi sicuramente alla portata. Contro il Torino è arrivata una partita da 7,5 in pagella con gol, assist e traversa. Match che certamente Antonio Conte avrà visto davanti alla tv. E allora per il ct è forse giunto il momento di "perdonarlo" e di dargli un ruolo da protagonista per la spedizione in Francia . Sì perché il commissario tecnico non ha gradito l'abbandono del ritiro di Coverciano di Insigne, nell'ottobre scorso, per dei fastidi al ginocchio e da lì in poi non l'ha più convocato. Una sorta di punizione con tanto di messaggio lanciato in conferenza stampa: "Ho bisogno di gente che lotta per la maglia dell'Italia: voglio giocatori a disposizione a 360°". Lorenzinho avrà capito la lezione e ora sembra imprescendibile per la Nazionale. L'esterno offensivo è sicuramente uno degli italiani con maggior talento e ora è diventato anche continuo e concreto. Infatti è il miglior assistman del campionato (6) e ha già realizzato 8 gol (record personale). Insigne nel 3-5-2 ideale di Conte può essere la spalla perfetta di Pellè, ma può combinarsi bene anche con Eder o Zaza. E allora Conte non può più nasconderesi: l'Italia ha bisogno di Lorenzo il magnifico .

LE STATISTICHELorenzo Insigne ha fatto gol e assist in una stessa partita per la quarta volta in questa stagione – un record nella Serie A in corso.

Sesto assist in questo campionato per Insigne, nessun giocatore ha fatto meglio finora in Serie A.

Marek Hamsik festeggia la sua 300ª presenza in Serie A col suo gol numero 78, il terzo in questo campionato.

Quattro dei cinque gol di Fabio Quagliarella in questo campionato sono arrivati contro sue ex squadre (vs Sampdoria, Fiorentina e Napoli). 12 gol alle ex in campionato per Quagliarella negli ultimi due campionati, su un totale di 18 segnati in tutto in A tra il 2014-15 e il 2015-16.

Quagliarella ha ora segnato 4 gol in 11 match di Serie A contro il Napoli, 3 dei quali successivi al suo periodo in azzurro.

Callejon ha fatto due tiri nello specchio contro il Torino, non ne ha mai fatto più di due in una partita di questo campionato.

Da cinque stagioni di fila, il Napoli vince sempre al rientro dalla sosta natalizia. In casa i partenopei sono ancora imbattuti in questo campionato (7V 2N).

Il Toro ha vinto solo due delle ultime 11 partite di campionato (3N 6P)