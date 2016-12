Conte, grana Bonucci: la Juve non lo libera per lo stage

Cala il gelo, definitivo, sui rapporti tra la Juventus e la Nazionale . Antonio Conte, nei 28 convocati per lo stage di Coverciano che durerà da mercoledì a sabato, ha inserito anche Leonardo Bonucci , unico giocatore di Milan e Juventus: il difensore è infatti squalificato e non potrà giocare la finale di Coppa Italia. Da Vinovo è arrivato un "no" secco: Allegri non lo libererà, Bonucci resterà ad allenarsi coi compagni bianconeri.

La scelta di Allegri è chiara, e da tempo si sospettava che la Juve non avrebbe liberato il giocatore: il tecnico bianconero considera Bonucci fondamentale nell'economia della squadra, come leader all'interno dello spogliatoio e durante gli allenamenti. Anche se non sarà in campo per la finale, l'allenatore campione d'Italia non voleva privarsi del difensore nella settimana precedente la finale di Coppa col Milan.



A livello regolamentare la Juve è tranquilla: lo stage della Nazionale è fuori dalle date Fifa, quindi non obbligatorio. Motivo per il quale Okaka, ad esempio, è rimasto a disposizione dell'Anderlecht, come Giovinco del Toronto. Conte era a conoscenza delle intenzioni bianconere ma ha inserito ugualmente Bonucci nella lista dei 28, per lasciare nelle mani della società bianconera la decisione.



Una presa di posizione che può anche essere letta in ottica mercato, se è vero che proprio il Chelsea di Conte sogna di strappare Bonucci alla Juventus. E non è nemmeno la prima volta che da Torino, sponda bianconera, fioriscono "casi" di scontro, con altri stage negati.