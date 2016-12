Conte, esordio da urlo in Premier: West Ham ko all’89’

I riflettori sono tutti per lui: Antonio Conte debutta in Premier davanti al suo nuovo pubblico schierando un 4-2-3-1 con Hazard, Oscar e Willian alle spalle di Diego Costa. Pronti-via e la prima occasione è per il Chelsea: minuto 12, Hazard inventa col tacco per Ivanovic che tenta il tiro sul primo palo ma trova i guantoni di Adrian. Al 31’ ci prova proprio Hazard dopo una cavalcata di 30 metri, ma il mancino a giro finisce fuori di un soffio. Prima dell’intervallo c’è ancora tempo per una sventola alta di Diego Costa e una punizione velenosa di Willian deviata in calcio d’angolo: a fine primo tempo le reti sono inviolate.

Ad inizio ripresa l’episodio che cambia faccia al match: pasticcio del difensore Antonio che si fa soffiare palla dal Azpilicueta e poi lo atterra in area regalando al Chelsea un rigore che Hazard non sbaglia e spara sotto la traversa. I blues continuano a macinare gioco e occasioni, ma Adrian si dimostra in ottima forma disinnescando il diagonale di William al 62’. Al minuto 77 però la sorpresa: azione confusa in area del Chelsea, qualcuno protesta ma non Collins che di mancino in controbalzo trova l’angolino. Sembra finita, ma mai dare per spacciata una squadra di Conte: a pochi secondi dal 90’ infatti, Batshuayi fa la sponda aerea per Diego Costa che controlla al limite e fa partire un rasoterra che si insacca sul palo più lontano. Conte si scatena: è la sua serata!