Conte e la lista per Euro 2016: "Non guarderò in faccia nessuno"

Antonio Conte, ai microfoni di RaiSport, ha parlato delle convocazioni per gli Europei di giugno in Francia. "In questi giorni c'è chi ha guadagnato terreno e chi lo ha perso - ha spiegato il ct - al momento delle convocazioni sarò schietto, sincero e sereno. Non mi farò condizionare, non guarderò in faccia nessuno, certamente non saranno scelte politiche. Se ho già diciotto nomi certi? Un po' meno, diciamo sedici...".