Conte e il tridente per la Germania: Bernardeschi, Zaza e Insigne

Antonio Conte riparte dall'attacco che ha messo paura alla Spagna nel secondo tempo dell'amichevole di giovedì a Udine. Bernardeschi, Zaza e Insigne formeranno il tridente titolare contro la Germania all'Allianz Arenza. Fuori Pellé, Eder e Candrea. Modulo confermato col 3-4-3 che in difesa vede la novità Acerbi e a centrocampo test per Montolivo. Giaccherini, recuperato dal problema al piede, sarà al suo posto.

Attacco giovanissimo con l'età media di 23,3 anni: la linea verde ha convinto Conte e all'Allianz Arena i tre giovanissimi avranno la grande opportunità di prendersi la Nazionale. A rischiare il posto all'Europeo sono dunque Eder e Pellé che stanno vivendo un momento d'appannamento.



In difensa grande chance per Acerbi che prende il posto di Astori e va verso la sua seconda presenza in azzurro dopo gli 8' d'esordio del 2014 in amichevole contro l'Albania. A centrocampo confermatissimo Thiago Motta mentre il suo partner non sarà più Parolo, ma Montolivo che nel Milan è diventato un titolare inamovibile.



LA PROBABILE FORMAZIONE

Italia (3-4-3): Buffon; Darmian, Bonucci, Acerbi; Florenzi, Montolivo, Thiago Motta, Giaccherini; Bernardeschi, Zaza, Insigne.