Conte: "Dopo la Nazionale potrei sposare un bel progetto in Italia". Apre al Milan?

13:51 - Antonio Conte apre al Milan? Il ct dell'Italia ha parlato del suo futuro lasciando aperta la porta ai rossoneri: "Adesso sono in Nazionale, poi deciderò se cimentarmi all'estero o magari sposare qualche bel progetto in Italia". Parole accompagnate da un piccolo sfogo: "Non è che manca il club. A me piace lavorare e mi sono accorto che in questa veste è più difficile farlo con una certa continuità; questo mi ha, fra virgolette, un po' 'deluso'".

L'addio, clamoroso, potrebbe essere dietro l'angolo e il Milan è alla finestra, pronto a tornare alla carica dopo il tentativo fatto lo scorso anno prima di mettere in panchina Inzaghi. Superpippo sta deludendo e allora Galliani potrebbe riprovarci e questa volta Conte sarebbe pronto a sposare la causa rossonera. Un progetto ambizioso e fatto di giovani italiani (quello che ha in mente Berlusconi per tornare al top), una squadra da plasmare a suo piacimento e fare crescere. Proprio come fatto con la Juventus. Questa sembra essere proprio materia di Conte.

All'orizzonte, però, c'è l'Europeo del 2016: "Tuttavia stiamo lavorando per far crescere un gruppo di giovani emergenti insieme con i vecchi, speriamo nei risultati", ha detto a Chi.

Poi Conte ha difeso Arrigo Sacchi, accusato di razzismo per aver detto che "ci sono troppi giocatori di colore nei settori giovanili". "Rispetto al 2006, quando l'Italia vinse il Mondiale, Lippi poteva scegliere fra un 64% di giocatori italiani; oggi ho a disposizione un 33-34% - sottolinea -. Questo dato ti fa capire la difficoltà che ho nel selezionare i giocatori: è un grido che lanciamo da tempo ma non viene recepito. Dispiace per Sacchi, per come è stato trattato, perché conosco la persona e il suo intendimento non era razzista, ma ho capito che in Italia tante volte ci facciamo male da soli".