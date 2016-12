5 aprile 2016 Conte, dall'Inghilterra storcono il naso: "Se colpevole, reputazione danneggiata" Kay, giornalista del Times: "La Football Association non ingaggerebbe mai un ct con tali accuse a carico. Il Chelsea poteva aspettare la sentenza". Ma i Blues non sono preoccupati

Il giorno dopo la firma con il Chelsea, su Antonio Conte è caduta la tegola della rechiesta di 6 mesi per il caso calcioscommesse. Una circostanza che, ovviamente, non è passata inosservata in Inghilterra. I media britannici hanno commentato così la vicenda: "Se Conte fosse dichiarato colpevole ci sarebbe una notevole copertura mediatica e arriverebbe in Inghilterra con un 'bagaglio' che danneggerebbe la sua reputazione". Così Oliver Kay, del quotidiano inglese 'Times'.

Insomma, il timore che i tifosi accolgano con meno calore del previsto l'arrivo dell'attuale ct della nazionale c'è. "Quando Conte è stato annunciato come nuovo manager del Chelsea, la maggior parte dei titoli si sono concentrati sui suoi piani per la prossima stagione, le sue tattiche, la sua personalità e quello che avrebbe portato alla Premier League - ha proseguito il giornalista del 'Times' a LaPresse - Tuttavia c'è stata, giustamente, una certa attenzione per le accuse riguardanti Conte e il processo di Cremona. Nel Regno Unito, editori e giornalisti tendono a procedere con cautela in merito alle questioni legali, così non c'è stato alcun pregiudizio, ma ovviamente questa accusa è un qualcosa che pende su di lui e ora anche sul Chelsea".



Kay ha concluso aggiungendo di "non riuscire a immaginare la Football Association nominarlo come proprio ct con questo tipo di accuse a carico - ha ammesso - Per le stesse ragioni pensavo che il Chelsea avrebbe potuto aspettare la conclusione del processo prima di fare l'annuncio. Sono rimasto molto sorpreso dell'ufficialità di ieri perché, da quanto ho capito, l'accordo era stato raggiunto già qualche settimana fa".