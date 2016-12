Conte: "Che meraviglia le ragazze del volley: imitiamole"

15:44 - ''Bonucci ha sbagliato e ha chiesto scusa: è stato molto bravo a metterci definitivamente una pietra sopra''. Antonio Conte chiude il caso del tweet dell'azzurro dal ritiro della nazionale, dopo Juve-Roma.

Questa sera Italia-Azerbaigian, e il commissario tecnico dell'Italia è tornato a formulare un paragone con la nazionale femminile di volley: ''Quanto ci vorrà prima che Renzi si dica orgoglioso anche di noi? Le ragazze del volley hanno cominciato da tempo un percorso, diciamo che sono un po' più avanti di noi - ha spiegato Conte a Raisport-. Ma il nostro cammino è cominciato bene, sono convinto che prima o poi il popolo italiano si potrà dire orgoglioso di questa nazionale''.

Sul piano tecnico, il ct ha parlato delle difficoltà di Verratti a trovare spazio: ''Con due fuoriclasse come Pirlo e De Rossi davanti, un giovane come lui deve avere pazienza: ma può essere l'uomo del presente, e anche l'uomo del futuro''.

Infine il periodo difficile di Prandelli e Balotelli, all'estero: ''Tutti e due - ha concluso Conte - hanno bisogno di tempo per ambientarsi. Per Cesare c'è il problema della lingua e dell'ambiente nuovo. Per Balotelli non conta l'esperienza inglese del passato: il Liverpool è una realtà completamente diversa. Prima o poi si sbloccherà. Se si è pentito di aver lasciato l'Italia? Sono domande da fare a lui...''.