Conte: "Cercheremo con la Nazionale di rasserenare il clima in campionato"

10:58 - In vista di Italia-Azerbaigian ha parlato il ct azzurro Antonio Conte, toccando anche i temi del post Juventus-Roma: "Con la Nazionale cercheremo di rasserenare il clima in campionato. Qui dobbiamo pensare a due partite che per noi rappresentano la vita". Nessuno spazio alle polemiche del big match: "Bisogna scindere club e Nazionale. Qui ci si deve mettere alle spalle tutto perché rappresentiamo il nostro Paese".

Come ti rapporti sulle polemiche tra Juventus e Roma?

Non mi riguardano, parlo solo di Nazionale. Quanto successo lo guardo con distacco perché il mio compito adesso è di lavorare per il mio Paese. Il ct ha un ruolo sopra gli altri

Balotelli?

Mario ha iniziato un percorso nuovo e non è semplice. Credo che debba avere il tempo giusto per integrarsi nel Liverpool. Io lo sto seguendo, faccio delle convocazioni e non delle esclusioni. E' una cosa molto diversa

Come si spiega il calo di Zaza?

Non è cambiato niente per Simone. Lo hanno esaltato perché arrivato in Nazionale, ma si passa dagli estremi positivi a quelli negativi. Da lui mi aspetto il giusto contributo alla causa azzurra

Paura di strascichi di Juve-Roma nel ritiro?

Durante la battaglia è giusto dare tutto, ma quando si arriva in Nazionale bisogna rappresentare il Paese. I giocatori qui devono essere tutti amici

Marchisio regista? E Pirlo?

Ho abbondanza di registi ma De Rossi è infortunato. Verratti ha un problema alla caviglia e Pirlo è tornato ieri a giocare. Thiago Motta può anche giocare in quel ruolo. Se Verratti non sta bene potrei convocare Andrea, mi è piaciuta la sua disponibilità

Qual è la tua missione in azzurro?

Cercare di qualificarci all'Europeo proponendo un calcio propositivo, bello e d'attacco. Un calcio di una squadra che vuole fare sempre la partita a prescindere dagli avversari. La mia missione è di portare alla Nazionale un calcio e una mentalità vincente. A settembre sono rimasto colpito in maniera favorevole da parte di tutto il gruppo. Mi auguro di trovarla anche in questa finestra, ma sono sicuro che sarà così.

Cosa ha detto allo spogliatoio sui temi del campionato?

Quello che ho sempre detto, di lasciarli fuori dallo spogliatoio azzurro

Perché Pellé e perché adesso?

Graziano rappresenta quello che ho sempre detto. La meritocrazia porta in Nazionale per un giocatore che in due anni ha segnato 50 gol. Oggi è protagonista in Premier dopo l'avventura in Olanda e anche in Inghilterra sta diventando protagonista. Sono curioso di vederlo da vicino per capire se può fare al caso nostro. Si è meritato questa convocazione sotto tutti i punti di vista".

E Rugani?

E' cresciuto esponenzialmente rispetto a quando l'ho allenato alla Juventus. Anche questo è un segnale verso i calciatori dell'Under21



BOLLETTINO MEDICO

Verratti: forte trauma contusivo caviglia, esclusi problemi di tipo osseo e legamentoso. Stamo valutando con CT e calciatore. Se resta in ritiro, due giorni di riposo e terapia e poi nuova valutazione medica mercoledì

Bonaventura: problemi muscolari alla coscia destra in allenamento. Per lui risonanza magnetica e poi summit per decidere se è il caso di farlo rimanere in ritiro