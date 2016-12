Conte: "Balotelli deve meritarsi la Nazionale"

Ora che Mario Balotelli è tornato in serie A, in molti si chiedono se potrà vestire di nuovo la maglia della Nazionale . A tal proposito, il ct Antonio Conte manda un messaggio chiaro e diretto al neorossonero: "Le porte sono sempre aperte a tutti ma bisogna meritare di stare in questo gruppo. Noi teniamo molto a prestazioni, comportamenti e aspetti morali, sta a Balotelli meritarsi eventualmente di rientrare".

"Dobbiamo rendere orgogliosi gli italiani alla fase finale dell'Europeo". E' l'impegno preso dal ct dell'Italia, Antonio Conte, a pochi giorni dalla ripresa degli incontri di qualificazione dell'Italia al campionato che si giocherà in estate in Francia. I prossimi impegni saranno a settembre con Malta e Bulgaria, e domani arriveranno le prime convocazioni azzurre.

"I dati del campionato li conosciamo bene, noi dobbiamo pensare a fare con ciò che abbiamo, altrimenti perdiamo solo energie che servono all'Italia attuale - spiega Conte in riferimento all'eccessivo numero di stranieri in Serie A -. Noi dobbiamo ottimizzare tutto e rendere orgogliosi gli italiani alla fase finale dell'Europeo". Un auspicio condiviso anche dal presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio.

"La Nazionale non e' meno importante del campionato anzi, lo è di più per l'immagine dell'Italia nel mondo. Se ne sono accorti in pochi che abbiamo 18 squadre nazionali, cosa mai accaduta - ricorda il n.1 della Figc -. Stiamo investendo nelle giovanili, è un progetto non di poco pronto. Poi l'obiettivo è sempre Parigi (dove si giocherà la finale dell'Europeo, ndr), e faremo di tutto per arrivare lì preparati. Nessuno chiede di piu' a Conte, oltre a ben figurare come immagine e serietà".