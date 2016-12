Conte: "Applausi alle italiane e una caviglia per la causa azzurra"

21:06 - "Fate un bell'applauso beneaugurante alle squadre italiane impegnate nelle Coppe europee. Alla Juve in Champions e a Napoli e Fiorentina in Europa League: un applauso che le porti più avanti possibile". E' l'esortazione fatta da Antonio Conte ai ragazzi delle squadre giovanili che si sono ritrovati all'auditorium Casalinuovo di Catanzaro per assistere al talk show del progetto sull'integrazione "Razzisti? Una brutta razza (e non li vogliamo allo stadio!)".



Poi il ct ha parlato della maglia azzurra e del suo passato. "Alla Nazionale ho pagato dazio con un crociato rotto e la frattura della caviglia. Ma va bene così. Giocare in azzurro è il sogno di tutti".

Erano gli Europei del 2000, quarti di finale: a Bruxelles in campo Italia e Romania, ct Dino Zoff. Azzurri in vantaggio 2-0, coi gol di Totti e Pippo Inzaghi nel primo tempo. Al 10' della ripresa, un brutto fallo di Hagi su Conte: grave infortunio, chiusi gli Europei che l'Italia avrebbe perso in finale con la Francia, golden gol di Trezeguet.

Ricorda il ct. "La Romania perdeva 2-0 e quello fu un fallo di frustrazione che mi fratturò la caviglia. Da allora non ho più visto Hagi".

