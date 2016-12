Conte a El Shaarawy: "Sarà un campione? Dipende da lui"

20:17 - "Primo obiettivo qualificarsi". Antonio Conte presenta così la partita contro la Croazia in programma il 16 novembre a San Siro. "Abbiamo iniziato un percorso - ha detto il ct azzurro - e questa partita ci darà delle risposte. San Siro è un tempio del calcio, ci auguriamo di vederlo pieno. Dopo aver ricordato l'importanza del livello degli avversari ("Squadra con certezze") Conte ha ribadito la volontà di regalare ai tifosi "entusiasmo, passione e orgoglio"

Dall'insolita quanto suggestiva location di Palazzo Marino, municipio di Milano, Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti in vista dell'importante sfida contro la Croazia, valida per il Gruppo H di qualificazione al campionato europeo. "La scelta di allenare la nazionale è bellissima e affascinante - ha detto il ct dell'Italia - Ho grande entusiasmo e voglia". Conte ha parlato così della Croazia: "E' un momento molto positivo per loro - ha detto - hanno giocatori titolari nei maggiori club europei. Affronteremo una squadra che ha già delle certezze. Vedremo a che punto siamo nel nostro percorso di crescita. Cercheremo di sfruttare le giornare insieme per capire cosa ci vuole per vincere: metodo, disciplina e voglia". "Il primo obiettivo - ha specificato Conte - è ovviamente la qualificazione. Sappiamo che col lavoro possiamo recuperare il gap da alcune squadre europee".

"EL SHAARAWY, DIPENDE DA TE"

"In questo momento -ha aggiunto il ct- siamo dietro a nazionali che stanno facendo meglio di noi, come Germania, Spagna, Olanda, Belgio e Francia".

"Veniamo da una cocente delusione e abbiamo preso coscienza dei gravi problemi del calcio italiano. Però sappiamo che abbiamo tempo per colmare il gap. Ora la cosa importante è qualificarsi all'Europeo e in quel mese in Francia fare qualcosa di straordinario".

"Il campionato sta entrando nel vivo, mi aspetto che le performance si alzino".

E a domanda su Stephan El Shaarawy ha detto: "Ha potenzialità notevoli, è giovane e nella fase in cui sta diventando un calciatore. Sta a lui decidere se diventare un grande calciatore o uno normale. Ha tutte le caratteristiche per lasciare il segno in Italia e all'estero. Io ci punto e lo fa anche il mio amico Inzaghi".