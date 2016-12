Confalonieri: "Il Milan giochi meglio. Fa proprio schifo"

Il presidente di Mediaset, Fedele Confalonieri, non ha detto se sia opportuno o meno che Silvio Berlusconi venda il Milan, ma ha sottolineato che sarebbe "opportuno che giocassero meglio..., anzi fanno proprio schifo". Lo ha detto entrando al Teatro alla Scala per la cerimonia in onore dei 150 anni del quotidiano "Il Sole24Ore".