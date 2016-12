Comunicato Juve: da venerdì la vendita libera dei biglietti per Berlino

La prelazione per gli abbonati è scaduta oggi. Da domani si apre la vendita libera per i biglietti della finale di Berlino. Ecco allora il comunicato della Juve rivolto a tutti i tifosi che vogliono acquistare il tagliando per la partita del 6 giugno contro il Barcellona in cui ci sarà in gioco l'agognata Champions. Un vademecum per chi sogna il viaggio in Germania



ECCO IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS

"Segnatevi data ed ora sul calendario: venerdì 29 maggio ore 8 del mattino. A partire da quel momento, infatti, tutti i tifosi bianconeri potranno assicurarsi un tagliando per la finale di Champions League, Juventus-Barcelona, in programma sabato 6 giugno a Berlino. Alle ore 12 odierne scade infatti l'opzione di prelazione per gli abbonati per l'acquisto di pacchetti inclusivi di biglietto per la finale. La vendita sarà sospesa per tutta la giornata di oggi, per poi riprendere aperta a tutti alle ore 8 di domani, venerdì 29 maggio. Il sito di riferimento è sempre il medesimo, predisposto da Franco Rosso Italia Srl: www.berlino2015.it, che verrà modificato per permettere la vendita libera non vincolata da abbonamento. Ciascun tifoso potrà acquistare un numero massimo di quattro pacchetti, a pagamento. Le disponibilità residue riguardano solamente i pacchetti volo: i tagliandi fruibili abbinabili rimasti sono quelli di categoria 2 (280/220 euro) e categoria 3 (160/125 euro).