Como, che orgoglio: Spezia travolto

Prova d'orgoglio del Como che, già retrocesso in Lega Pro, batte 4-0 lo Spezia al Sinigaglia e si congeda con il sorriso dai suoi tifosi dopo una stagione da dimenticare conquistando la quinta vittoria in campionato. I lariani vanno a segno con il solito Ganz (doppietta) , Giosa e Madonna. Non pervenuti i liguri di Di Carlo che ora, nell'ultima giornata, dovranno fare almeno un punto al Picco contro l'Ascoli per qualificarsi ai playoff.

Dopo 42 secondi sono gli ospiti a sfiorare il gol Sciaudone, il cui sinistro a incrociare colpisce la parte alta della traversa. La seconda occasione dello Spezia arriva al 10' con Situm che con una rasoiata dalla distanza sfiora il palo alla destra di Scuffet. Nonostante l'iniziale difficoltà il Como non si destabilizza e conquista metri, finché al 20' Ganz si inventa l'1-0 con un destro dal limite che colpisce il palo prima di insaccarsi alle spalle di Chichizola: il vantaggio lariano atrofizza l'inventiva degli avversari, in totale balìa dei ragazzi di Cuoghi. Al 27' Barella sciupa una buona occasione in area, ma tre minuti più tardi ci pensa Giosa a siglare il raddoppio incornando in area su una punizione morbida di Bessa. Black-out totale per la difesa di Di Carlo che al 34' incassa il 3-0 firmato ancora da Ganz: conclusione dal limite, deviazione fortuita di Migliore e Chichizola spiazzato. L'unica reazione dello Spezia si concretizza al 43': gran tiro al volo di Calaiò, Scuffet si salva in corner.



Nella ripresa Di Carlo gioca la carta Catellani che entra al posto di Errasti. Ma è ancora l'ultima della classe a salire in cattedra e fare la partita. Al 50' Chichizola nega a Basha il 4-0 che arriva però otto minuti dopo con Madonna, bravo a rubare palla in area e concludere di piatto sul palo più lontano. Lo Spezia dimostra arrendevolezza senza creare occasioni degne di nota. Ganz, nella sua ultima partita al Sinigaglia con la maglia del Como, potrebbe addirittura firmare la tripletta al 74', ma la conclusione, dopo l'anticipo in area su Terzi , termina sopra la traversa. Venerdì sera, nell’ultima giornata di campionato, il Como giocherà all’Arechi contro la Salernitana, terzultima e ancora in lotta per la salvezza; lo Spezia, invece, ospiterà l’Ascoli, reduce dalla sconfitta col Livorno e a tre lunghezza dalla zona playout.