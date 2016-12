Community Shield: lo United piega il Leicester, decide Ibrahimovic

Il Manchester United conquista il primo 'titulo' dell'era Josè Mourinho. I Red Devils vincono il Community Shield, il 21esimo della loro storia, battendo 2-1 a Wembley i campioni d'Inghilterra del Leicester di Claudio Ranieri. Lo Special One parte col 4-2-3-1 con Bailly al centro delle difesa, Fellaini in mediana e il trio con Lingard, Rooney e Martial alle spalle di Ibrahimovic; classico 4-4-2 per Ranieri che punta sulla vecchia guardia con King al fianco di Drinkwater a centrocampo, Mahrez a destra e davanti Okazaki con Vardy, solo panchina per Musa e Mendy.



Nel primo tempo le occasioni sono poche ma il Leicester mette per primo i brividi allo United con Okazaki: al 20' il suo tiro è deviato e sul corner decisivo è la traversa a dirgli di no dopo uno stacco imperioso. Scampato il pericolo il Manchester United sblocca il risultato al 32' con Lingard che indovina la percussione centrale con una serpentina, vince un rimpallo con Morgan e non sbaglia a tu per tu con Schmeichel. Nella ripresa Ranieri manda in campo Gray e Musa al posto di Albrighton e Okazaki e al 52' è proprio il nigeriano ad innescare il contropiede che porta all'1-1. Determinante però l'errore di Fellaini: il belga sbaglia il retropassaggio per De Gea, si inserisce Vardy che ruba palla e insacca per il pareggio.



Col punteggio in parità inizia la girandola di cambi e la partita perde di intensità. All'82' le Foxes sfiorano il vantaggio con Musa, il cui colpo di testa su azione d'angolo è alto di poco. Sul capovolgimento di fronte ecco il gol partita dello United: all'83' è splendido il cross da destra di Valencia, sul secondo palo vola in cielo Ibrahimovic che sovrasta Morgan e di testa manda il pallone all'angolino. Lo svedese non gioca una gara entusiasmante ma trova il modo di lasciare subito il segno e regalare il primo trofeo della stagione ai tifosi dei Red Devils.