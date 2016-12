Come battere il Barcellona? Il decalogo dello psichiatra

Più di una partita, per la Juventus si tratta di un vero e proprio appuntamento con la storia. Mancano solo 48 ore alla finale di Champions League in programma sabato allo Stadio Olimpico di Berlino contro il temibilissimo Barcellona allenato da Luis Enrique. Un match che dà la possibilità alla Juventus di mister Allegri di chiudere uno storico Triplete, che garantirebbe ai bianconeri un posto d'onore nel gotha del calcio. Una chance irripetibile che, proprio a causa della sua importanza, sarà fonte di ansia e stress pre-partita che i giocatori e l'allenatore livornese dovranno inevitabilmente affrontare prima di scendere in campo. Ad accrescere questa tensione interviene anche la “Barçelonite”, l'eccessiva paura mista a timore reverenziale nel fronteggiare la squadra ritenuta la più forte nel panorama calcistico europeo. Ma come superare questa impasse e riportare la coppa a Torino dopo l'ultimo successo del 1996? Lo psichiatra Michele Cucchi, Direttore Sanitario del Centro Medico Santagostino di Milano, focalizzando la propria attenzione sugli aspetti emotivi e psicologici che intervengono in questi grandi appuntamenti, ha stilato un decalogo di consigli da seguire per vincere la “Barçelonite” e portarsi a casa la coppa.

“Una finale di Champions League si gioca con il vento in poppa dal punto di vista emotivo, perché già si vive concretamente l'atmosfera della grande impresa – spiega Michele Cucchi – Se poi non si parte come i favoriti, come nel caso della Juventus, le cose si mettono ancora meglio, almeno dal punto di vista psicologico. Un aspetto infatti che rende difficile giocare bene una partita sono le aspettative: avere il dovere di vincere rende fragili psicologicamente, perché ci mette con le spalle al muro avendo tutto da perdere. Pensare invece di poter vincere, sicuri di aver fatto tutto il possibile per giocarcela, ci rende estremamente forti. Sappiamo che quando ci siamo presentati a questa competizione come sfavoriti, perché distratti dal calcio scommesse o dalle polemiche, abbiamo dato il meglio. Quindi la prima regola è giocare a testa alta, consapevoli che l'avversario è tra i migliori; rispettiamolo ma non temiamolo, non abbiamo nulla da perdere”.

Lo psichiatra analizza poi le emozioni che potrebbero insorgere prima e durante la finalissima: “Prima di una grande competizione possono nascere tensione, ansia, paura di commettere un errore imperdonabile. Sono queste le emozioni che potrebbero giocare un brutto scherzo ai bianconeri prima di scendere in campo contro il Barcellona. Esiste poi il timore reverenziale, quella strana sensazione di dover portare rispetto per un avversario che ci viene dichiarato più forte e con in tasca la vittoria. Non è facile gestire quella che viene definita comunemente ansia da prestazione, accumulatasi nelle ultime settimane: l'ansia è una reazione utile che tutti noi proviamo davanti ad un esame. Solitamente è una reazione emotiva che ci dà forza, concentrazione, reattività e brillantezza, merito delle dinamiche neurobiologiche e dei picchi di cortisolo e adrenalina. All'aumentare dell'ansia aumenta la qualità della performance, l'ansia raggiunge un livello ottimale prima, durante la prestazione e, seppur con alcune sensazioni non proprio piacevoli, come tipicamente una chiusura dello stomaco o un sonno non sempre riposante, diamo il meglio di noi nella nostra sfida”.

Secondo il dottor Cucchi in questi casi aiuta molto l'audacia: “Molti degli agiti sportivi avvengono grazie a processi mentali automatici: una volta che ci siamo allenati bene con concentrazione non serve più pensare, nelle ore prima della partita bisogna solo alimentare la convinzione che è inutile immaginare cosa succederà, semplicemente ci dobbiamo convincere che troveremo le risorse dentro di noi per vincere. In questo senso la sfacciataggine, la supponenza, l'incoscienza di alcune personalità aiutano molto, purché queste persone siano in grado di lavorare bene e con umiltà sul campo in allenamento. Una cosa è davvero fondamentale – continua l'esperto – Nelle ore immediatamente prima della partita bisogna ricercare le emozioni che favoriscono la lotta fisica e la prontezza mentale al combattimento, come la rabbia. Quella carica agonistica che fa ribollire il sangue, rende i muscoli elastici, reattivi, la mente lucida e concentrata solo sull'obbiettivo”.

Ma quali soluzioni propone l'esperto? “Il modo migliore per affrontare questa sindrome è quello di essere sicuri di aver fatto tutto il possibile per arrivare pronti all'appuntamento. Dedicare troppo tempo a pensare e a rimuginare sugli errori commessi è deleterio per la mente dei calciatori: bisogna trovare delle distrazioni che alleggeriscano il peso dell'attesa prima dell'ingresso in campo. Nelle ore precedenti la gara bisogna inoltre imparare a tirare fuori lo spirito del leader, che guida i compagni del branco e scaccia le insicurezze degli elementi più fragili. Per alcuni atleti trovare la concentrazione passa attraverso un gesto fuori dal comune, per altri attraverso la famiglia e il legame con la propria terra. Per rilassarsi i giocatori hanno a disposizione numerose valide tecniche che vanno però allenate, inutile improvvisare all'ultimo minuto. Tecniche come la mindfulness, il training autogeno, hanno ampia letteratura a supporto ma non vanno improvvisate, sono da preparare in allentamento esattamente come tutte le altre componenti del match".