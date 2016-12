Colpo di scena, il Bologna a Tacopina

13:53 - Clamoroso ribaltone sotto le due Torri. Il Cda del Bologna ha deciso di chiudere la porta a Massimo Zanetti per affidare la società a Joe Tacopina e Joey Saputo. I due americani, che avevano rilanciato la loro offerta nella notte tra martedì e mercoledì, hanno ricevuto tre voti favorevoli. Resta all'asciutto, invece, mister Segafredo, data l'astensione del presidente Guaraldi e l'assenza dal Cda di Gianni Morandi.

L'offerta dell'avvocato newyorkese e del magnate italo-canadese, premiata dal consiglio, consiste nell'aumento di capitale immediato di 6 milioni di euro e nella promessa di versare anche gli altri 6-7 milioni necessari per ripianare i debiti del Bologna. Erano le 23.40 quando il cda è uscito dal quartier generale di Casteldebole dopo tre ore infuocate di riunione. "Una scelta difficilissima e soffertissima - ha ammesso in tarda notte il portavoce Caliceti - ma presa a maggioranza del consiglio. Guaraldi nella votazione si è astenuto per un fatto di forma, essendo stato egli stesso in precedenza a incoraggiare Zanetti a prendere le redini della società, ma ci tiene a ringraziarlo per la disponibilità ancora una volta dimostrata nei confronti del club".

In attesa del verdetto c'erano una cinquantina di tifosi rossoblù, che pur senza sconfinare nell'inciviltà non hanno avuto mezzi termini verso Guaraldi, reo di aver dilapidato il patrimonio del Bologna in questi anni. Per questo l'arrivo della cordata americana è stato salutato come una liberazione. Tanto che già attorno alle 23, quando Baraldi (uomo di fiducia di Zanetti) ha abbandonato anzitempo la riunione con volto scuro, si è capito che per mister Segafredo non c'era trippa per gatti e i social network dei fedelissimi si sono subito tinti a stelle e strisce.