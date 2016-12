Il mondo del calcio piange l'ex attaccante dell'Aston Villa Dalian Atkinson , morto a 48 anni per un arresto cardiaco pochi istanti dopo essere stato colpito con un taser dalla polizia nello Shropshire . La vicenda è ancora tutta da chiarire, la Bbc riporta che la polizia del West Mercia è intervenuta in un’abitazione di Telford in seguito a una segnalazione e che il decesso è avvenuto circa 90 minuti dopo. Una commissione indipendente indagherà ora sul caso.

Prima di approdare all'Aston Villa, Atkinson aveva iniziato la carriera con l’Ipswich per poi vestire le maglie di Sheffield Wednesday e Real Sociedad. Nel 1991 l'arrivo nel Villa per 1,6 milioni di sterline: con la maglia della squadra per cui tifa il Principe William l’attaccante segnò 38 reti in 114 presenze, compreso quello con cui nel 1994 consegnò ai Villans la Coppa di Lega nella finale contro il Manchester Utd. Lasciato il Villa Park, ha giocato con le maglie di Fenerbahçe, Metz e Manchester City, prima di chiudere l'esperienza da calciatore fuori dall'Europa con Al-Ittihad, Daejeon Citizen e Jeonbuk Hyunday Motors.

I taser, dispositivi che danno una forte scossa elettrica (50mila volt) e che la polizia utilizza per sedare le risse, sono considerati da molti un'arma troppo spesso letale, tanto che il loro utilizzo è stato collegato ad almeno 10 morti in Inghilterra e Galles negli ultimi 10 anni.