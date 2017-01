Colpisce l'arbitro con un pugno: 5 anni di squalifica

E' stato squalificato per cinque anni dal giudice sportivo della Figc di Pavia, Francesco Ganci, giocatore del Frascatorre, che domenica scorsa ha colpito a pugni, dopo essere stato espulso, l'arbitro durante un incontro di Terza Categoria a San Martino Siccomario (Pavia). La sentenza della giustizia sportiva gli preclude la permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federcalcio. Praticamente gli effetti sono gli stessi della "radiazione".



La società del Frascatorre è stata esclusa dall'attuale campionato di Terza Categoria, per la gravità del fatto e per essere recidiva in episodi del genere: due mesi fa un altro giocatore della squadra lomellina aveva colpito al petto un arbitro ed era stato squalificato sino al 30 maggio 2017.

Mirko Pelaia, 20 anni, l'arbitro della partita San Martino-Frascatorre di domenica scorsa, è finito in ospedale dopo essere stato aggredito e colpito al volto dal giocatore che aveva espulso per doppia ammonizione. La partita era stata sospesa sul risultato di 3-2 per il San Martino: il giudice sportivo ha decretato la vittoria a tavolino (3-0) del San Martino.

In seguito a quanto avvenuto domenica scorsa a San Martino, Roberto Del Bo (delegato provinciale della Figc) ha deciso la sospensione dei tornei di Terza Categoria per domenica prossima, 17 aprile.