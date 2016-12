Colombia, l'arbitro fa gol e lo convalida

L'arbitro segna un gol e lo convalida. E' successo al 6' di Independiente Medellin-Alianza Petrolera, macth di Serie A colombiana. Nolberto Ararat ha deviato involontariamente e imparabilmente un tiro dell'attaccante locale John Hernandez alle spalle del portiere Ricardo Jerez. Da regolamento la rete è stata convalidata, perché il tocco è stato chiaramente involontario. Per la cronaca il match è poi finito 4-2 per l'Independiente. In Italia un caso analogo è successo il 27 gennaio 1999 in Inter-Lazio 5-2 di Coppa Italia, quando il direttore di gara Ceccarini deviò impercettibilmente il tiro di Zé Elias al minuto 85.