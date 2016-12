Colombia, James Rodriguez minacciato di morte

James Rodriguez è finito nel mirino della Legion Folk, gruppo già segnalato all'FBI per estorsioni e minacce tramite il web. La madre del centrocampista del Real Madrid ha denunciato i messaggi minatori ricevuti su Twitter dal giocatore: "Sto venendo a casa tua armato, saluta i tuoi cari", "James immondizia umana", "Volete vedere come muore Rodriguez?". James tornerà a Madrid senza aver giocato con la Colombia per via di un infortunio.