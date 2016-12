Colombia, Armero arrestato per violenza domestica

Brutta disavventura per Pablo Armero. Il difensore dell'Udinese, non convocato dalla Colombia per la Coppa America, è stato arrestato dalla polizia di Miami in seguito a una denuncia per violenza domestica. Il giocatore si sarebbe scagliato contro la moglie, nella stanza del suo albergo, che si sarebbe rifiutata di avere rapporti con lui. Armero, invece, avrebbe spiegato che lei era salita in camera, chiedendogli di tagliarle i capelli.