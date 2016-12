Codacons: "Juve-Roma falsata, Figc risarcisca gli scommettitori" 

16:30 - Juventus e Roma adesso è finita anche nel mirino del Codacons: secondo l'associazione dei consumatori la partita “complice la cattiva giornata dell'arbitro Rocchi e le tante decisioni arbitrali dubbie ha ancora una volta dimostrato come il sistema italiano non possa essere in alcun modo al passo con i tempi”. Per questo il Codacons invita tutti coloro che hanno perso le scommesse ad inviarle alla Federcalcio per richiederne il rimborso.

Il Codacons rilancia dunque ancora una volta l'esigenza fondamentale di "garantire regole certe al sistema calcio" e indica nella "moviola in campo" lo strumento per "fare assoluta chiarezza sugli episodi maggiormente discussi. Situazioni problematiche di questo tipo vanno a danneggiare i tifosi e tutti coloro che scommettono sulle partite di calcio, che finiscono con il perdere i loro soldi". Da qui l'invito a tutti coloro che hanno perso le scommesse ad inviarle alla Federcalcio per farsele rimborsare.