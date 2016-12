Cocaina e coltelli, il papà di Vidal nei guai

Mentre il figlio Arturo veniva presentato dal Bayern Monaco, Erasmo Vidal veniva fermato in Cile per posseso di 600mg di cocaina e due coltelli. Il padre del centrocampista clieno stava camminando in strada quando ha fatto cadere dalla tasca una busta simile a quelle usate per la droga. Una pattuglia ha visto la scena e, notata la cocaina, lo ha portato in commissariato dove è stato rilasciato qualche ora dopo.