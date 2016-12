Closing Milan: 2 dicembre prima data possibile

Adesso è ufficiale. Il Milan passerà ai cinesi il prossimo 2 dicembre o, più probabile, il 13 dicembre. Questo è quanto scritto in una nota dal club rossonero: "Il Consiglio di Amministrazione di AC Milan, riunitosi in data odierna, ha deliberato su richiesta dell’azionista Fininvest S.p.A. di convocare l’Assemblea dei soci per il giorno 2 dicembre 2016, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 13 dicembre 2016, in seconda convocazione".