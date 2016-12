Clima teso in casa Lazio: Keita e Lulic vengono alle mani

Brutto episodio a Formello durante l'allenamento pomeridiano della Lazio . Mentre si disputava la partitella Keita Balde e Senad Lulic sono venuti alle mani e sono stati separati a fatica dai compagni, l'ispano-senegalese ha poi lasciato l'allenamento in anticipo. La tensione è nata da una brutta entrata del bosniaco su Lukaku , che Keita ha deciso di 'vendicare' intervenendo a sua volta in modo molto duro su Lulic.

Un altro episodio che testimonia da un lato il difficile inizio di stagione dei biancocelesti, che dopo il grande rifiuto di Bielsa, la grana Felipe Anderson-Rio 2016 e le contestazioni dei tifosi verso Lotito devono fare i conti anche con questo litigio, e dall'altro la volontà dell'attaccante ex Barcellona di lasciare Roma, già resa palese presentandosi in ritiro con una settimana di ritardo. Inzaghi dal canto suo ha detto e ribadito pubblicamente di puntare molto su Keita e di tenerlo in massima considerazione per una maglia da titolare, ma dopo questo ennesimo episodio il futuro del talentuoso ispano-senegalese diventa un grosso punto di domanda.