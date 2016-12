Cleverley, che spavento: rapinato in casa da ladri con mazza da baseball

Momenti di grande paura per Tom Cleverley e la sua famiglia , rapinati nella loro villa di Manchester venerdì sera da alcuni ladri con la mazza da baseball. Il calciatore dell'Everton, la moglie Georgina Dorsett e la figlioletta di due anni non hanno riportato conseguenza e se la sono cavata solo con un grande spavento. Ingente il bottino dei rapinatori che, tra gioielli, borse e auto, hanno messo a segno un colpo da 175mila sterline.

Solo tanta paura e nessun danno fisico. Per fortuna la rapina non ha avuto alcuna conseguenza per Cleverley e la sua famiglia, provati per un'esperienza davvero scioccante. Sul caso sta indagando la polizia di Manchester.



Cleverley e Georgina Dorsett, che si sono incontrati nel 2012 e si sono fidanzati l'anno scorso a Las Vegan, si sono sposati nel giugno del 2015 a Londra con una cerimonia per famigliari e pochi amici. Tra questo Wayne Rooney, ex compagno di Cleverley ai tempi del Manchester United.