Claudio Ranieri 'Grande ufficiale della Repubblica'

Un altro grande riconoscimento per Claudio Ranieri dopo l'impresa storica del suo Leicester, trionfatore in Premier League contro tutti i pronostici: il tecnico romano diventa infatti Grande ufficiale. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha infatti firmato il decreto di conferimento dell'onorificenza di "Grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica italiana", iniziativa auspicata anche dalla Presidenza del consiglio.

Per Ranieri la festa non è ancora finita e neanche i... titoli. "Proporrò al presidente Mattarella e al comitato un'onorificenza per omaggiare questo grande italiano - aveva detto Matteo Renzi a proposito della straordinaria impresa del tecnico italiano - Ha dato un bel messaggio, quando ha detto che bisogna crederci sempre". Prima di Ranieri campione di Inghilterra, a ricevere questa onorificenza erano stati Sara Simeoni, Gino Bartali, Silvio Piola e Reinhold Messner.