Claudio Lotito e la Lazio vincono il premio “Financial Fair Play”

18:19 - Svelato il primo prestigioso premiato di Football Leader 2015, organizzato dalla DGS Sport&Cultura in collaborazione con l’Assoallenatori (AIAC). La SS Lazio, nella persona del presidente Claudio Lotito, si è aggiudicata l’ambito premio Financial Fair Play. Il riconoscimento celebra la brillante gestione dei conti attraverso la quale il massimo dirigente ha riequilibrato il bilancio del club biancoceleste con un percorso lungimirante di risanamento.

Questa la motivazione: “Al dirigente sportivo che si è particolarmente distinto nell'oculata, corretta, virtuosa e innovativa gestione economica di un club calcistico, in ossequio alle nuove e vigenti regole del fair play finanziario, elevandosi a modello di riferimento per il panorama sportivo europeo”. Il presidente della SS Lazio Claudio Lotito è stato votato dalla giuria speciale composta da: il Direttore della Gazzetta dello Sport Andrea Monti, il Direttore del Corriere dello Sport Paolo De Paola, l’Editorialista Rai Ivan Zazzaroni, il Direttore di Sport Mediaset Alberto Brandi, il Direttore di Gs – Guerin Sportivo Matteo Marani, il Direttore di www.calciomercato.com Xavier Jacobelli, l’inviato di Sky Sport Gianluca Di Marzio e la Dgs Sport&Cultura in accordo con l’Assoallenatori presieduta da Renzo Ulivieri. La SS Lazio nell’ultimo bilancio può vantare un utile di 7,1 milioni, grazie al virtuoso taglio degli stipendi (da 64,3 a 52,3) e al ricorso a intelligenti plusvalenze (23) e con un patrimonio netto di 19.9 milioni di euro al 31 marzo 2014. La SS Lazio rispetta ampiamente i parametri del Fair Play Finanziario introdotto nel 2009 dalla Uefa. Lotito e la Lazio, pur mantenendo relativamente basso il costo degli ingaggi, hanno garantito la massima competitività della squadra, in lotta per i vertici della serie A, nel contempo aumentando sensibilmente il valore della rosa. Il premio Financial Fair Play verrà consegnato nel corso di Football Leader 2015, in programma il 3,4 e 5 giugno nella splendida cornice del Grand Hotel Il Saraceno di Amalfi. Claudio Lotito è dunque il primo premiato dell’edizione 2015 e sarà anche uno dei prestigiosi ospiti della kermesse.