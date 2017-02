Claudio Gentile: "Juve, vali la finale di Champions"

Gentile non si fida del Porto ma, allo stesso tempo, crede nel potenziale di questa Juventus: "Finale di Champions? Penso di sì, poi quest’anno una delle favorite per la vittoria come il Barcellona è quasi fuori e, quindi, la Juve ha la possibilità di raggiungere la finale. Un protagonista per la sfida contro il Porto? Nella Juve sono in tanti che possono essere i protagonisti, da Dybala a Mandzukic fino a Higuain. Credo che saranno loro a dare la scossa giusta ai bianconeri".



La squadra di Allegri sta macinando punti con il 4-2-3-1: " Juve migliore col nuovo modulo? I risultati dicono questo. All’inizio di stagione il gioco non era spettacolare e Allegri è stato bravo a cambiare in corsa e a dare alla squadra un gioco più offensivo e più spettacolare". Da lasciare alle spalle il diverbio tra Allegri e Bonucci durante la partita contro il Palermo: "E’ un episodio che non ha nessuna conseguenza, in campo sono cose che si possono dire ma non c’era nessuna cattiveria. Sono cose che succedevano anche quando giocavo io. Si chiede scusa e si risolve tutto, così come si è risolto con Dyabla. Questo è un momento cruciale della stagione e non ci vogliono crepe nello spogliatoio ma credo che sia già stato superato e non ci saranno strascichi. La sfida tra Casillas e Buffon? Sono due portieri che stanno facendo la storia del calcio europeo. Sarà una sfida nella sfida tra questi grandi numeri uno, anche per capire chi sarà il migliore dei due".