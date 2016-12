Classifica Forbes, Real Madrid e Cristiano Ronaldo i più ricchi

Come ogni anno la rivista Forbes ha pubblicato le classifiche dei 20 club più ricchi e dei giocatori più pagati . Dominano i club spagnoli e in particolare il Real Madrid e il Barcellona . Sono cinque le squadre italiane nella top 20: la Juventus è 9.a, il Milan 12.o, l'Inter 16.a, la Roma 18.a e il Napoli 19.o. Nella classifica dei giocatori i primi 3 sono Ronaldo, Messi e Ibrahimovic . Non ci sono italiani nelle prime 20 posizioni.

La classifica tiene conto del fatturato, dei risultati sportivi e del brand. La Premier è in crescita con 8 club nei primi venti, mentre la Bundesliga ne registra solamente 3. Le squadre inglesi dominano per quanto riguarda le sponsorizzazioni: Manchester United e Chelsea hanno ricevuto un cospicuo aumento dei ricavi.



I dati sottolineano una volta di più le differenze abissali tra il valore dei club stranieri rispetto a quelli italiani. Il Real Madrid è a 3,65 miliardi di euro, una cifra da record; vicino il Barcellona (3,56 miliardi), terzo posto per lo United con 3,32 miliardi, davanti al Bayern (2,68 miliardi). La Juventus è l'unico club italiano che supera il miliardo: 1,3 per la precisione.



Il divario è netto e certificato, ma la classifica permette anche di avere una stima dei valori di club come Milan e Inter, al centro di vicende societarie. I rossoneri sono valutati 825 milioni di dollari (più del Psg), mentre l'Inter 559 milioni.



Rispetto all'anno scorso, sono in discesa Milan, Inter e Napoli mentre sale la Roma che nella precedente classifica non era nemmeno presente. Un dato curioso, evidenziato da Forbes, è quello riguardante la classifica dei prezzi degli abbonamenti dell'ultimo anno dove il Milan è primo. La Lazio è terza seguita dalla Fiorentina al quarto posto. L'Inter è settima e la Roma decima.