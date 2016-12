Clasico, Twitter infierisce sul Real Madrid

E' ormai un classico dei tempi moderni: dopo la scoppola in campo, arrivano le prese in giro su Internet. Questa volta i social network irridono il Real Madrid, dopo i 4 gol presi nel Classico. C'è chi vuole Malesani al posto di Benitez, chi cerca ancora Ronaldo visto che in partita non ha toccato molti palloni, chi sintetizza il match paragonandolo a un incontro di boxe fino al più normale relax dei giocatori blaugrana negli spogliatoi.