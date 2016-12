Clamoroso Ronaldo: torna a giocare a 38 anni

15:30 - Ronaldo torna in campo a 38 anni. La clamorosa notizia rimbalza dagli Usa ed è destinata a far sobbalzare sulla sedia gli amanti dell'ex campione di Inter, Real Madrid, Psv, Barcellona e Milan. Il Fenomeno ha infatti annunciato di essere diventato co-proprietario dei Fort Lauderdale Strikers, squadra che milita nella North American Soccer League, la serie appena sotto l'Mls. "Non sarà facile, ma proverò anche a scendere in campo", precisa Ronaldo.

In ogni caso, per rivedere il Fenomeno con il pallone tra i piedi, curiosi e appassionati dovranno attendere almeno fino a primavera, quando la Nasl (la North American Soccer League) partirà ufficialmente. Ronaldo, che in conferenza stampa si è detto fiducioso di poter “dare un aiuto al movimento calcistico americano”, ha assicurato il massimo impegno non solo fuori dal campo, ma anche dentro: “Per giocare bisogna essere in forma e io ci proverò”, ha assicurato il Fenomeno che proprio tre anni fa di questi tempi aveva annunciato il suo addio al calcio giocato disputando la sua ultima partita con il Corinthians. Ora, però, ecco affiorare la tentazione di una nuova avventura con gli Strikers, società ha sede a Fort Lauderdale in Florida e che fino al 2010 era conosciuta come Miami Fc.