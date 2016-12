Clamoroso all'Inter, Moratti pensa di riprendersi il club

10:21 - E' un'indiscrezione clamorosa quella che lanciano La Gazzetta dello Sport e La Stampa. Massimo Moratti vuole ritornare al comando della "sua" Inter. L'ex patron avrebbe dato mandato a un studio legale di verificare la possibilità di coinvolgere anche i tifosi tramite un azionariato popolare. Per ora è solo un'idea, ma che presto potrebbe concretizzarsi. Con Moratti anche un altro ex presidente, Pellegrini e l'amico Tronchetti Provera.

Un ritorno, quello di Moratti, che ha davvero del sensazionale. L'ex patron nerazzurro ha però in mente un investimento diverso da quello che ha portato lo stesso Moratti a concentrare nelle sue mani tutto il pacchetto Inter. Ora, come si scriveva, ci sarebbe l'appoggio di Ernesto Pellegrini (che poco tempo fa si era detto pronto a dare una mano) e Marco Tronchetti Provera che, con il passaggio di Pirelli ai cinesi, avrebbe la possibilità molto concreta di aprire a nuovi e "pesanti" mercati esteri. Ma non è tutto.

Moratti sta anche sondando il terreno per trovare fondi e investitori tra Inghilterra e Stati Uniti. L'obiettivo è riavere il 60% del pacchetto con un'operazione che avrebbe lo star nel 2016. Insomma, un'organizzazione più ampia che darebbe al club milanese un respiro diverso e più internazionale.

C'è poi un altro tassello da aggiungere e questo complicato mosaico: l'azionariato popolare, strumento attraverso il quale Moratti chiuderà ai tifosi di scendere in campo.

C'è poi l'aspetto, quello più importante e più difficile al momento attuale da capire: Thohir che fine farà? Probabilmente l'attuale numero uno dei nerazzurri si defilerebbe uscendo "indenne" dalla trattativa. Tutti discorsi che, però, si faranno solo quando effettivamente Moratti metterà nero su bianco. Per ora ci sono le indiscrezione che, tuttavia, raccontano bene quanto questa Inter e questo Moratti alla fine non si siano mai davvero lasciati.