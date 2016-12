Clamorosa voce: Destro al Milan, fissato il giorno delle visite mediche

18:53 - Il Milan vuole Mattia Destro: non è una novità. Il Milan ha perso El Shaarawy, e questa è notizia (brutta) di oggi. Mattia Destro potrebbe essere mercoledì a Milano, dicono. Per sottoporsi a visite mediche. E questa scavalca addirittura l'ora del mercato, in quanto sarebbe una notizia (di mercato) già acquisita. E' una indiscrezione, prendiamola per quella che è.

Destro e il Milan si rincorrono da oltre un mese. E' una esigenza rossonera, ma Garcia ha sempre puntato i piedi considerando Destro un patrimonio della Roma, irrinunciabile. Irrinunciabile, evidentemente, finché la trattativa con lo Shakhtar per Luiz Adriano non è entrata nelle sua fase caldissima. E Il Milan, intanto, non si è mai fermato, Destro ha sempre taciuto, ma la sua volontà è molto rossonera.

Altri particolari. Adriano Galliani ha parlato a lungo con Walter Sabatini. La trattativa per Destro non si è mai fermata, anche se sul centravanti è arrivato il Tottenham proponendo uno scambio con Adebajor, che la Roma ha rifiutato. Il club giallorosso sta stringendo i tempi per Luiz Adriano e così può liberare Destro, che in sostanza è oramai estraneo al progetto-Roma, ferma restando per lui la stima di Garcia. L'agente di Destro, Vigorelli, è in attesa di una chiamata dell'ad rossonero.

Così si è accelerato il fronte Milan-Roma per Destro, e l'infortuno di El Shaarawy ha reso il tema di stretta attualità e necessità. La formula prevista è quella del prestito, con obbligo di riscatto.



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X