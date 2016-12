14 settembre 2015 City, Pellegrini teme la Juve: "Saranno motivati" Il tecnico dei Citizens: "Affronteremo una squadra molto forte, Bony e Sterling possono giocare al posto di Aguero"

Il difficile avvio in campionato della Juve non convince Pellegrini, che teme i bianconeri: "Questa è una competizione diversa e saranno motivati - dice il tecnico del City alla vigilia del match di Champions -. Affronteremo una squadra molto forte, che ha raggiunto la finale l'anno scorso e ha vinto quattro scudetti di fila". Su Aguero: "Non sarà disponibile, ma abbiamo Bony e Sterling che possono giocare come attaccanti".

Il tecnico del club inglese non si sbilancia troppo per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo martedì sera: "Fernandinho e Nasri non sono recuperati al 100%, ma spero che ce la faranno per domani. De Bruyne? Vedremo se sarà in campo dall'inizio, sabato ha giocato molto bene". Sul girone: "Spero che ci qualificheremo e poi spero che avremo più fortuna per non affrontare le squadre più forti agli ottavi".