City, Pellegrini: "Per questo club è un risultato storico"

Intervistato da Premium Sport, Manuel Pellegrini non può non ritenersi soddisfatto per la qualificazione nella semifinale di Champions League del Manchester City: "Abbiamo giocato molto bene contro una grande squadra e penso che nel conto delle due gare il City abbia meritato di passare il turno. Sono molto felice perché questo è un grande risultato per la storia di questo club. Siamo stati fedeli alla nostra filosofia di gioco".