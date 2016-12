City: Pellegrini "L'assenza di Ronaldo non ha condizionato la gara"

"Non sono contento ma se non riesci a vincere il pareggio è il miglior risultato". Il tecnico del City Manuel Pellegrini commenta così lo 0-0 casalingo contro il Real. "Volevamo segnare ma non ci siamo riusciti, anche perché abbiamo perso per infortunio David Silva, per noi molto importante. La gara di Aguero? Tutta la squadra doveva attaccare meglio non solo lui. Cristiano Ronaldo? La sua presenza o meno non avrebbe fatto comunque la differenza".