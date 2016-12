City, Pellegrini avverte la Roma: "Possiamo battere chiunque"

22:31 - "Se abbiamo battuto il Bayern sono sicuro che possiamo battere qualsiasi squadra ed è quello che cercheremo di fare domani". Pellegrini punta su un City vincente alla vigilia della sfida decisiva di Champions contro la Roma. "Abbiamo commesso diversi errori ma col Bayern abbiamo dimostrato di avere le carte in regola per andare avanti". Anche senza l'aiuto di Aguero, fermato da un infortunio al ginocchio: "Sicuramente non ci sarà per 4-6 settimane".

"Noi vogliamo vincere tutte le partite, cerchiamo sempre di attaccare e domani non sarà diverso - ha proseguito il tecnico del City in conferenza stampa - Non ci sono dubbi su quello che sarà il copione. La Roma è squadra che non solo attacca bene ma sa anche difendersi, la chiave sarà chi riuscirà ad avere di più il possesso della palla. Gervinho ha detto che la pressione sarà tutta su di noi? Non penso, credo sarà esattamente la stessa per entrambe le squadre. Anche la Roma ha investito molto e sarebbe sicuramente una delusione non centrare la qualificazione. Non penso che domani sia decisiva per il mio futuro al City - ha concluso Pellegrini - Sarà certamente importante perché vogliamo qualificarci ma non ho ricevuto pressioni particolari dal club".



A cercare di non far rimpiangere Aguero sarà Jovetic, che Totti di recente ha ancora una volta indicato come suo erede. "Sono onorato, ma non penso assolutamente di averlo superato, sono ancora giovane, se lui dice queste cose però vuol dire che sono sulla strada giusta. Voglio provare a segnare, è quello il mio dovere. Ho giocato tante volto contro la Roma, mi ricordo una vittoria della Fiorentina all'Olimpico per 2-1 con un mio gol e un assist. Sicuramente proverò a fare lo stesso domani".