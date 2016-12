City, Guardiola: "Ho molto rispetto per Mourinho, è una rivalità mediatica"

A Manchester è la vigilia di un derby che, quest'anno, sarà ancora più scoppiettante per il duello Guardiola-Mourinho . "Ho molto rispetto per Josè - dice Pep in conferenza -. Cerco sempre di imparare dai miei colleghi e da lui ho imparato molto. La rivalità è più per i media". Lo spagnolo difende la sua filosofia: "Per vincere si deve giocare bene. Voglio la palla, attaccare il più possibile, controllare il gioco e concedere qualche contropiede".

Guardiola, in testa a punteggio pieno insieme ai Red Devils e al Chelsea, non si fida dei 'cugini': "Mi piacerebbe giocare come abbiamo fatto nelle ultime cinque partite, ma conosciamo gli avversari. Domani non è una finale, il mondo non si finisce. In questi 10 giorni ho visto le quattro partite del Manchester United e ogni volta hanno giocato meglio della volta precedente. Lo stesso è accaduto a noi. Hanno un sacco di talento in attacco, Mata sulla trequarti è pericoloso, i terzini spingono e Rooney-Ibrahimovic-Martial hanno qualità".



Domani l'allenatore del City avrà di nuovo di fronte Mourinho: "Era il mio allenatore, l'assistente di Sir Bobby Robson a Barcellona. L'ultimo match tra Real Madrid e Barcellona non è stato facile, ma ci siamo incontrati due-tre settimane fa alla riunione dei manager della Premier e ci siamo parlati, quindi è tutto ok". Pep ritroverà anche Ibrahimovic: "Ho un grande rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera. Quello che ha fatto ovunque è sorprendente, è uno dei migliori giocatori. Alcuni hanno bisogno di tempo per conoscere il campionato, i grandi giocatori no".