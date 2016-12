City, Guardiola esclude Touré dalla lista Champions

Niente Champions League per Yaya Touré . E' l'esclusione del centrocampista ivoriano la novità più importante tra le fila del Manchester City , con Pep Guardiola che ha preso questa decisione. L'esperto centrocampista non ha convinto il tecnico catalano, che lo ha schierato titolare solamente nella gara di ritorno del preliminare di Champions, vinta dai Blues 1-0 contro lo Steaua Bucarest.

Uno dei simboli recenti del Manchester City non prenderà parte alla fase a gironi della Champions. Una sorpresa, visto che Touré la coppa dalle grandi orecchie l’ha vinta con la maglia del Barcellona. E proprio i blaugrana saranno uno degli avversari nel girone di qualificazione, oltre a Borussia Moenchengladbach e Celtic. Sarebbe stato l’ennesimo incontro tra il centrocampista ivoriano e la sua ex squadra ma Guardiola, suo allenatore già in Catalogna, gli ha preferito altri giocatori, come Delph e Gundogan. E se i Blues rinunciano alla classe e all'esperienza di un centrocampista, sull'altra sponda di Manchester Mourinho sembra aver fatto pace con Bastan Schweinsteiger. Il tedesco sarà a disposizione del tecnico portoghese per l'Europa League.