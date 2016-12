City, 190 mln per Neymar. E lui: "Vedremo..."

"Io al City? Non lo so, la vita è molto lunga....". Così Neymar, intercettato al suo ritorno all'aeroporto di Barcellona El Pratt dopo le festività natalizie, ha risposto alla domanda di alcuni reporter che gli chiedevano chiarimenti sul suo futuro. L'asso brasiliano in lizza per il Pallone d'Oro ha voluto anche sottolineare che sta trattando il rinnovo contrattuale con il Barcellona. "Ne stiamo parlando e sono ottimista", ha precisato. Ma Neymar si vede solo nel Barca? "Non lo so", ha risposto.



Il perché della domanda sul suo futuro sta nelle voci natalizie di mercato. Ovvero: Pep Guardiola, che a luglio 2016 siederà sulla panchina del Manchester City, ha (avrebbe) chiesto ai suoi futuri dirigenti di fare di tutto per portare al City Neymar. E da quel che trapela in Inghilterra, il potentissimo padrone del club, dopo aver ceduto parte delle quote a un Fondo cinese, è anche disposto a investire qualcosa come 190 milioni di euro per avere Neymar. (La cifra è la clausola rescissoria di Neymar col Barcellona, contratto che scade nel 2018).