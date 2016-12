Cissè arrestato per tentata estorsione a Valbuena

Quattro persone fra le quali l'ex attaccante della nazionale francese e della Lazio, Djibril Cissè, sono stati posti questa mattina in stato di fermo in una vicenda di "tentativo di estorsione" ai danni del centrocampista dei Bleus, Mathieu Valbuena (Lione). Secondo i primi elementi dell'inchiesta, Cissè - che aveva firmato quest'anno un contratto con una squadra di dilettanti ma si è poi arreso ai troppi infortuni - sarebbe stato "in buona fede" e dovrebbe in breve essere scagionato.

Gli altri tre sono sospettati di essere i mandanti di un tentativo di ricatto ai danni dell'attaccante della Nazionale. Gli avrebbero chiesto denaro affermando di essere in possesso di un video a luci rosse che il giocatore avrebbe girato con la sua compagna.