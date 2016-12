Cina, ufficiale: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Guangzhou Evergrande

10:37 - Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata anche quella: Fabio Cannavaro è il nuovo allenatore del Guangzhou Evergrande. L'ex azzurro, che prende il posto di Marcello Lippi, è arrivato questa mattina in Cina: "Pronto per una nuova avventura", ha scritto su Twitter. Subito dopo lo sbarco anche la firma del contratto. Cannavaro avrà al suo fianco proprio l'ex tecnico campione del mondo che avrà il ruolo di direttore tecnico.

Sarà molto difficile, comunque, ripercorrere le orme di Lippi che in questi anni in Cina è riuscito a vincere tre volte il campionato. Dalla sua l'ex difensore avrà l'apporto di giocatori di qualità come Diamanti e Gilardino che proprio nelll'ultimo anno hanno vestito la maglia della squadra cinese accettando una nuova e stimolante sfida professionale. Esattamente come ha fatto Cannvaro che, dai nostri studi tv, è passato alla panchina di un club.