Cina: Pellè, primo gol con lo Shandong Luneng

Primo gol cinese per Graziano Pellè, che nel secondo match con la maglia dello Shandong Luneng ha infilato la rete del momentaneo 3-0 (la partita è poi finita 4-1) contro l'Hangzhou Greentown. L'ex attaccante del Southampton, che aveva esordito nella Super League quattro giorni fa, è rimasto in campo tutta la gara ed è andato a segno all'87'. Lo Shandong Luneng è quartultimo in campionato, ma è reduce da tre vittorie e un pari nelle ultime quattro.